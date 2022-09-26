В Удмуртской Республике объявлен четырехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88», — написал Бречалов.
По последним данным, скулшутинг в Ижевске унес жизни не менее 13 человек. Установлена личность стрелявшего: им оказался 34-летний местный житель Артем Казанцев, который учился в этой школе.
Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Даны все необходимые поручения. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — сказал Песков.
Напомним, что чуть более года назад, 20 сентября 2021 года, 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского госуниверситета. Тогда погибли шесть человек.
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