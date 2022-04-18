Из Магнитогорска запустят рейсы в Турцию со стыковкой в Сочи

Российские авиакомпании объединились для открытия сетки международного сообщения

Авиакомпании Nordwind, «Уральские авиалинии», Utair, «Азимут» и другие готовятся запустить 246 новых маршрутов за границу из крупных аэропортов страны. Эти рейсы будут стыковать с вылетами из Сочи на Superjet. Пока речь идет о направлениях в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч). Отправиться за границу через Сочи можно будет и из Магнитогорска, информирует газета «Известия».

Издание сообщает, что транспортная клиринговая палата заключила многостороннее соглашение с авиакомпаниями о развитии сетки трансферных маршрутов через аэропорт Сочи за границу. Ранее авиакомпания «Россия» запустила в аэропорту Сочи хабовую модель: ее рейсы стыковались с рейсами других авиакомпаний за границу.

Пассажиры смогут купить единый билет на такой сквозной перелет. Как выяснили «Известия», пока к проекту подключились авиакомпании Nordwind, «Уральские авиалинии», «Ижавиа», Utair, «Азимут», Nordstar, «Ямал» и Red Wings. Но представитель палаты уточнил, что соглашение подписали 24 перевозчика. Они будут выполнять рейсы из 34 российских городов, в том числе Барнаула, Владикавказа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Краснодара, Магнитогорска, Минвод, Норильска, Салехарда и других. Неудобства для пассажиров может вызвать отсутствие трансферной обработки багажа в Сочи — пассажиру по прилете в этот аэропорт придется забрать багаж и отдельно зарегистрироваться на заграничный рейс.

Напомним, аналогичная система продажи трансферных билетов действует с 2009 года в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово).

Между тем челябинским туристам, купившим путевки в Турцию у Sunmar, Coral, Pegas и ANEX Tour, придется доплатить минимум 9 тыс. рублей с человека. Необходимость доплаты к оформленным турам возникла из-за невозможности перелетов чартерными рейсами.

Напомним, из-за санкционного давления США и стран ЕС туроператоры не могут использовать для организации чартерных перевозок те самолеты, которые ранее всегда использовали. Сейчас у российских авиакомпании для вылетов за границу может использоваться самолет Sukhoi Superjet 100, но он является среднемагистральным самолетом. Стыковка в Сочи позволит уменьшить продолжительность полета в страны Средиземноморья и Ближнего Востока.