В центре Магнитогорска сняли на видео бегающего по городу лося

Биолог дал объяснение необычному поведению дикого животного

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В минувшие выходные по улицам Магнитогорска бегал лось. Видео с животным горожане выложили в социальных сетях. ИА «Первое областное» обратилось за комментарием к специалисту и выяснило возможные причины столь необычного поведения обитателя лесов.

На одном из появившихся в сети видео хорошо видно, как лось пробегает мимо автозаправки, а затем перебегает проезжую часть. По словам автора ролика Андрея Михайлицына, произошло это в самом центре Магнитогорска — на пересечении проспекта Ленина и улицы Завенягина.

Также лося видели в районе ледовой арены «Металлург», где его заснял из машины Шамиль Нифтуллаев.

Эколог Александр Лагунов допустил две возможные причины, по которым лось мог забрести в город. По одной из них — из-за начавшегося у лосей и косуль брачного периода.

«Второе объяснение: доказано, что пути миграций у животных со временем входят в генетическую память. В Миассе, например, лоси регулярно отмечаются в городе отчасти потому, что здесь ранее, десятки лет назад, проходили пути миграции этого вида», — подчеркнул ученый.

Ранее ИА «Первое областное» писало о появлении в окрестностях южноуральских городов медведей, с рекомендациями, как вести себя при встрече с хозяином тайги.

Видео: Андрей Михайлицын, Шамиль Нифтуллаев