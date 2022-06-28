Жителям Челябинской области рассказали о причинах выхода медведей к людям

Следы косолапых стали находить в окрестностях городов Южного Урала

В Челябинской области участились случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. Совсем недавно следы косолапого обнаружили на озере Большая Акуля — в пригороде Кыштыма и Озерска. По мнению эколога, кандидата биологических наук Александра Лагунова, причина такого поведения животных в росте их численности и, как следствие, нехватке территорий для обитания.

Александр Лагунов отметил, что неуклонный рост медвежьей популяции на Южном Урале происходит последние 20—30 лет.

«Причин тому несколько, и одна из главных — это уход старого поколения профессиональных охотников на медведей. Современные охотники добывать медведя не умеют: больше половины выданных охотничьих лицензий возвращается обратно», — пояснил Александр Лагунов.

Эколог подчеркнул, что медведи — животные территориальные. Поэтому рост их популяции приводит к тому, что молодые особи вынуждены искать свободные места. Они покидают привычную для себя горную тайгу, осваивают лесостепи Зауралья и Приуралья, нередко появляясь вблизи человеческого жилья.

«Некоторые молодые медведи ходят там же, где и туристы, которые часто оставляют еду на маршруте», — добавил Александр Лагунов.

Собеседник агентства не исключил, что медведи могут обосноваться вблизи мусорных контейнеров и свалок, если найдут там постоянный источник пропитания.

«В свое время копающиеся в мусорных баках медведи были настоящей бедой национального парка «Йеллоустоун» в США, пока там не придумали специальные контейнеры с антимедвежьей защитой. В наших нацпарках, насколько я знаю, мусорные контейнеры стараются вовремя опустошать», — успокоил Александр Лагунов.

О том, как избежать встречи с косолапым в лесу, ИА «Первое областное» подробно объясняло в своей инструкции. Там же можно узнать, как вести себя, если ваши с медведем пути все-таки пересеклись. Главное — не пытаться убежать. Добавим сюда личный лайфхак от Александра Лагунова, не раз показавший свою эффективность на практике.

«При встрече с медведем я начинаю его материть, хотя в жизни практически не ругаюсь. Это происходит чисто рефлекторно. Видимо, громкий голос и агрессивные интонации пугают медведя, и он уходит», — поделился эколог.

Нашу инструкцию, как вести себя при встрече с другими дикими животными, обитающими на Южном Урале, ищите здесь.