В центре Челябинска жильцы почти три года переплачивали за общедомовое электричество

Добиться перерасчета горожанам помогло только вмешательство депутата Госдумы

Госжилинспекция обязала челябинскую управляющую компанию провести перерасчет платы за общедомовую электроэнергию для жильцов дома по улице Пушкина. Для этого потребовалось вмешательство депутата Госдумы Яны Лантратовой: до сих пор контрольные органы не видели ничего незаконного в том, что плата за электроснабжение общедомового имущества превышает внутриквартирные платежи, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе депутата Лантратовой.



«Получила обращение с жалобой на завышенные счета за общедомовое потребление энергии. Плата за электроэнергию в целях содержания общего имущества превышала внутриквартирные платежи, а управляющая компания отказывалась производить перерасчет. Женщина, которая ко мне обратилась, рассказала, что для нее это просто неподъемная сумма. Понимаю, иногда действительно одиноким пенсионерам довольно тяжело найти средства на оплату коммунальных платежей, а в случае их неоплаты, они лишаются льгот и субсидий», — сообщила Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

Как рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе парламентария, речь идет о жилом доме по улице Пушкина, 73а в Челябинске. К депутату за помощью обратилась живущая тут пенсионерка Зинаида Киприянова, утверждавшая, что на ее жалобы не реагируют ни прокуратура, ни жилищная инспекция.

«Это либо обман, либо халатность со стороны управляющей компании, ООО „Такт“. По счетчику у меня в квартире за месяц набегает не больше 100 киловатт, обычно — 70—80, а при распределении показателей общедомового счетчика на жильцов на мою долю приходится и по 130 киловатт! За декабрь 2022 года. Например, за „свое“, индивидуальное, электричество я заплатила 152 рубля, а за общедомовое — 280 рублей. И это у меня самый маленький метраж в доме, а тут ведь есть жилье в 160 квадратных метров!» — рассказала Первому областному информагентству Зинаида Киприянова.

После запроса из Госдумы управление ГЖИ все же вынесло вердикт в пользу жильцов. Как следует из ответа инспекции Яне Лантратовой и пенсионерке Киприяновой (есть в распоряжении редакции), размер начислений за потребление энергии общедомовым имуществом действительно превышает нормативы. А согласно законодательству требование оплачивать ресурсы на содержание общедомового имущества в размере, превышающем норматив, без соответствующего решения собрания жильцов неправомерно. Никакого протокола собрания УК жилинспекторам предоставить не смогла.

«После проведенной проверки управляющей компании выдано предостережение о перерасчете платы за электроэнергию за период с ноября 2019 года по август 2022 года», — резюмирует Яна Лантратова.

Правда, Зинаида Киприянова результатами победы над «Тактом» не удовлетворена: пожилая женщина намерена добиваться от надзорных органов серьезной проверки других аспектов работы управляющей компании.