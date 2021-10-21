В центре Челябинска закроют движение троллейбусов на вокзал

На улице Свободы около суток будут устранять аварию на коллекторе

В центре Челябинска в пятницу перекроют движение троллейбусов на железнодорожный вокзал. На улице Свободы произошла авария на коллекторе, на время ее устранения движение будет организовано в объезд, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Для троллейбусов, следующих маршрутом по улице Свободы на железнодорожный вокзал, будет закрыто движение с 23:00 22 октября до 18:00 24 октября. По сведениям ООО «ЧелябГЭТ», изменения в движении электротранспорта последовали из-за аварии на коллекторе.

На время перекрытия дороги движение троллейбусов будет организовано следующим образом: маршрут № 5: АМЗ — пл. Революции — ЧТЗ по прямому направлению, ЧТЗ — ул. Тимирязева — АМЗ по обратному направлению, и маршрут № 17: ул. Молдавская — ЧТЗ в оба направления.

Напомним, в августе на три дня прекращали движение троллейбусов на вокзал из-за ремонта теплотрассы на перекрестке улиц Свободы и Евтеева.