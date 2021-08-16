В Челябинске на три дня закроют движение троллейбусов на вокзал

Ограничения ввели из-за ремонта теплотрассы

В центре Челябинска изменяется схема движения общественного транспорта. Из-за ремонта теплотрассы с 20 августа закроют движение троллейбусов через перекресток улиц Свободы и Евтеева. Ограничения продлятся до 23 августа, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

От дома № 4 по улице Евтеева до дома № 60 по улице Цвиллинга идет замена участка теплопровода. Из-за этого будет отключено напряжение с 11 вечера 20 августа и до 6 утра 23 августа. Соответственно, движение троллейбусов через перекресток улиц Свободы и Евтеева будет закрыто в оба направления.

Ограничения действуют для маршрутов № 5: АМЗ-ЧТЗ, № 17: ул. Молдавская-ЧТЗ; № 21: ТЭЦ № 3-ПКиО им. Гагарина.

Напомним, ограничения движения транспорта в Советском районе Челябинска по улицам Цвиллинга и Евтеева из-за ремонта теплотрассы будут действовать середины сентября.