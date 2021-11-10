Из-за ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга, по улице Тимирязева ограничили движение троллейбуса. По этой улице ездит только троллейбус № 5 «АМЗ — Железнодорожный вокзал», с 22:00 11 ноября по 6:00 16 ноября он будет следовать через проспект Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Ранее схемы движения общественного транспорта уже меняли из-за ремонта путей на Цвиллинга. Тогда маршрут изменился у четырех трамваев.

Ремонтные работы на этом участке продлятся до 6 декабря, поле движение транспорта по улице будет восстановлено.