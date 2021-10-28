В центре Челябинска перекроют движение трамваев до 6 декабря

На улице Цвиллинга продолжат капитальный ремонт рельсовых путей

В Челябинске из-за капитального ремонта трамвайных путей изменятся схемы движения четырех трамвайных маршрутов. Движение общественного транспорта по улице Цвиллинга будет ограничено до 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Челябинской области.



Маршрут изменится на рейсах:

№ 3 ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

№ 5 ЧЭМК — Труда — Карла Маркса- Российская — ЧГРЭС.

№ 7 ЧТЗ — Горького — ЧЭМК.

№ 16 Чичерина — Кирова — Карла Маркса- Трамвайное депо № 1.

Составы с маршрута № 8 будут направлены по маршрутам № 15 ЧТЗ — Карла Маркса — Кирова — Чичерина, № 18 Чистопольская — Карла Маркса — Кирова — ЧМК, и внутри Ленинского района: Политехникум — Чистопольская.

Также из-за ремонта путей изменится маршрут троллейбуса № 5 «АМЗ — Железнодорожный вокзал». С 22 часов 3 ноября до 6 часов 8 ноября троллейбусы этого маршрута будут ездить через Площадь Революции в оба направления.