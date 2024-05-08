В центре Челябинска закроют движение транспорта 9 мая

Горожан просят заранее продумать свой маршрут

В течение всего Дня Победы в Челябинске будут перекрывать дороги в связи с праздничными мероприятиями. Списком улиц, по которым нельзя будет проехать, поделились в администрации города.

Так, с 6 до 13 часов будет закрыто движение транспорта на участках проспекта Ленина, Воровского, Елькина, Цвиллинга и Тимирязева. На это время маршруты общественного транспорта сократят или пустят в объезд центральных улиц города.

Во время праздничного концерта с участием Григория Лепса закроют движение по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной с 15:30 до 22:00.

Автобусы в это время пустят по следующим улицам: № 8 пойдет по маршруту Мамина — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Академика Королева, № 22а — по ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова, и 71‑й автобус отправится по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.