В центре Челябинска прекратят продажу алкоголя 9 мая

Запрет будет действовать на время массовых мероприятий

В Челябинске ограничат продажу спиртного во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщили в администрации города.

«В управлении торговли встречались с руководителями точек, торгующих спиртным. Предприниматели согласились с рекомендацией не продавать спиртное во время проведения массовых мероприятий», — рассказали в мэрии.

Ограничат продажу в квадрате проспекта Ленина и улиц Красной, Орджоникидзе, Цвиллинга.

Напомним, ранее стало известно о перекрытии дорог в центре Челябинска 9 мая.