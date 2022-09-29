В центре Челябинска перекроют движение на двух участках 30 сентября

В парке им. Ю. А. Гагарина состоится митинг-концерт

В Челябинске 30 сентября на весь день ограничат движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов. Заблокированными с шести утра окажутся участки по Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка и Энтузиастов от Коммуны и до проспекта Ленина. Движение восстановят только в девять вечера, предупредили в мэрии города.

30 сентября, в связи с проведением концерта «Мы вместе», который начнется в шесть часов вечера с шести утра и до девяти часов вечера будет ограничено движение автотранспорта на

— по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка;

— по улице Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина

Также на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-ом Институтском переулке.