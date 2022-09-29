В Челябинске 30 сентября пройдет концерт «Мы вместе»

В парке им. Ю А. Гагарина южноуральцы соберутся в поддержку президента страны

В Челябинске 30 сентября пройдет митинг-концерт «Мы вместе» в поддержку президента РФ, результатов референдума в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Мероприятие пройдет в парке им. Ю. А. Гагарина в 18.00, сообщает мэрия города Челябинска.

Организаторы сообщают, что мероприятие пройдет под знаком восстановления исторической справедливости. Начало митинг-концерта в 18:00.

Напомним, в прошлую пятницу подобный митинг-концерт прошел в парке им. Ю. А. Гагарина «Своих не бросаем!». В нем приняли участие 11, 5 тысяч южноуральцев. В программе концерта были выступления челябинских коллективов, ВИА «Ариэль» и заслуженного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.