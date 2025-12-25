В центре Челябинска открыли новое отделение Социального фонда

На его базе будет работать Центр общения старшего поколения

В Советском районе Челябинска, на улице Свободы, 153а, начала работу новая клиентская служба Отделения Социального фонда России, сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь оборудованы десять мест для личного приема граждан. Также есть зона самообслуживания с пятью компьютерами, где администраторы помогут освоить электронные сервисы на портале госуслуг, отсканировать и распечатать документы. Создана доступная среда для маломобильных граждан: специальные места на парковке и кнопка вызова помощника у входа.

Особенностью новой клиентской службы стало открытие Центра общения для людей старшего поколения, где для пенсионеров будут проводить лекции, твочреские занятия, уроки кибербезопасности.

«Это второй такой центр в Челябинске. Граждане серебряного возраста с удовольствием приходят на мероприятия. Специалисты поддерживают любые инициативы и учитывают их запросы», — отметил исполняющий обязанности управляющего региональным отделением СФР Владимир Шаронов.

Записаться на прием можно заранее на официальном сайте фонда. В ближайшую рабочую субботу, 27 декабря, служба будет открыта с 8:00 до 12:30.

Первый Центр общения старшего поколения расположен в Челябинске по адресу: улица Цвиллинга, 8а.