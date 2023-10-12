В центре Челябинска открыли фотовернисаж в честь дорожников

Уличную выставку организовали к профессиональному празднику

12 октября в центре Челябинска на Кировке открыли фотовернисаж, посвященный работникам дорожной отрасли. Уличную выставку оформили портретами и историями тех, кто строит дороги и отвечает за их безопасность. Полюбоваться на вернисаж отправился и корреспондент информагентства.

На торжественное открытие пригласили единственную в Челябинской области женщину-дорожника, ветерана отрасли Надежду Комиссарову, почетными гостями стала и семья Мартемьяновых: в их трудовой династии девять дорожников.

Главных героев открытия выставки — работников дорожного хозяйства — приветствовали: министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, заместитель начальника ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Вячеслав Донатов, замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Челябинска Андрей Ксензов, начальник КДХ г. Челябинска Николай Кожевников.

«Эта выставка посвящена тем тысячам людей, которые работают на федеральных, региональных, муниципальных и местных дорогах, которые в любую погоду содержат, ремонтируют, строят дороги, обеспечивают безопасность дорожного движения», — пояснил Вячеслав Донатов.

Часть выставки представлена и на остановках общественного транспорта по проспекту Ленина. Мероприятие посвятили предстоящему празднику — Дню работников дорожного хозяйства. Для Челябинской области этот, 2023-й, год стал по-настоящему дорожным, недаром масштабный проект дорожного обновления именовали «рывком». До конца года в области отремонтируют 800 километров дорог, из которых 710 — региональные и муниципальные дороги. Проект инициировал губернатор и держит его на личном контроле.

Недавно Алексей Текслер попросил жителей Челябинской области выбрать дороги для ремонта в 2024 году.