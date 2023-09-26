Алексей Текслер призвал южноуральцев выбрать дороги для ремонта в 2024 году

Рекордные 800 км отремонтированы в дорожном сезоне — 2023

В Челябинской области завершается дорожный сезон. В этом году отремонтированы рекордные 800 километров региональных и муниципальных дорог. Губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале рассказал о проекте «Дорожный рывок» и призвал южноуральцев выбрать приоритетные дороги для ремонта в следующем году.

Алексей Текслер напомнил, что по проекту «Дорожный рывок» в Челябинской области в этом году обновили 800 км дорог. Это рекордные цифры, только в Челябинске за лето построили дорожное полотно на семи улицах.

«Выделяем значительные средства из областного бюджета, очень помогает нацпроект „Безопасные качественные дороги“. Очень важно, что не только меняем покрытие, но и строим полностью новые дороги там, где они больше всего нужны», — рассказал глава региона.

С 2019 года все города и районы получают деньги на дорожный ремонт.

Губернатор также напомнил, что сельские дороги впервые за многие десятилетия стали переводить из щебенки в асфальт. Например, асфальтированы участки от Верхнего Уфалея до границы со Свердловской областью, Рождественка — Мордвиновка в Увельском районе и другие. Тем муниципалитетам, где ремонт проводили быстро и качественно, Алексей Текслер решил выделить дополнительные деньги. Речь идет о Копейске, Миассе, Златоусте, Каслях, Озерске, Аше, Магнитогорске.

Алексей Текслер отметил, что на сегодня выполнено 80% от общего объема работ. Контроль за качеством и сроками выполнения пристальный.

Губернатор призвал жителей области помочь с определением дорожного ремонта на следующий, 2024 год.

«Вы всегда мне очень помогаете в выборе приоритетов, подсказываете, на какие дороги обратить внимание в первую очередь. Сейчас формируем планы следующего года», — резюмировал глава региона.