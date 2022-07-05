В центре Челябинска открыли «дом общественных организаций»

В нем есть офисы НКО и семейный лофт для теплых встреч

Несколько уважаемых общественных организаций Челябинска получили офисы в центре города. Мэрия безвозмездно передала им второй этаж небольшого здания на проспекте Ленина, 61 «Б». На открытии «дома для НКО», как его называют челябинские активисты, побывали корреспонденты ИА «Первое областное».

Новое общественное пространство находится за магазином «Золотое яблоко». Многие горожане наверняка бывали на первом этаже здания, где расположен офис старейшей турфирмы «Спутник». После открытия офисов НКО поток людей сюда увеличится.





Свои офисы в здании получили:

— «Союз родителей» (занимается поддержкой семей, находящихся в кризисной ситуации);

— благотворительный фонд «Источник надежды» (профилактика ВИЧ, гепатита и туберкулеза среди групп риска);

— благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» (помощь заключенным);

— Общественный наблюдательный совет (помощь заключенным и детям-сиротам из числа заключенных);

— благотворительный фонд «Маяк надежды» (помощь пострадавшим от радиации);

— благотворительный фонд «Мост» (помощь воспитанникам и выпускникам детских домов);

— а также японский культурный центр.

Многие из этих организаций помогают челябинцам больше десяти лет, ведут совместные проекты с властями, но до сих пор не имели нормального офиса.

Новые площади открывают для них дополнительные возможности. Например, фонд «Прикосновение к жизни» создал учебный класс, где вчерашние заключенные смогут учиться на мастера маникюра. Фонд уже обучает своих подопечных разным профессиям.





А «Союз родителей» оборудовал «семейный лофт» — просторный и светлый зал для теплых встреч. Здесь будут проходить праздники для семей, консультации психологов и юристов.

«Для семей в трудной жизненной ситуации такие встречи — лучшая поддержка. Мы надеемся, что со временем „семейные лофты“ будут созданы в каждом районе»,

— говорит председатель «Союза родителей» Оксана Кирюшина.





Власти Челябинска также готовы поддержать эту инициативу.

«Но сначала нужно увидеть реальные результаты: сколько семей посетит этот лофт, сколько челябинцев получат поддержку. В целом мы только за, чтобы местные НКО работали с семьями. Чем больше будет счастливых семей, тем крепче общество»,

— замечает председатель комитета по социальной политике администрации Челябинска Лариса Мошкова.