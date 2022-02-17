В центре Челябинска ограничение движения транспорта продлили на месяц

Ремонтные работы на труда закончатся 21 марта

В Челябинске на ул. Труда продолжаются работы по присоединению к водоснабжению и водоотведению на участке от улицы Пушкина до улицы Свободы. По распоряжению замглавы города по дорожному хозяйству Андрея Ксензова ограничение движения продлили до 22 часов 21 марта 2022 года. Информация об этом появилась на сайте администрации Челябинска.



Ранее, в январе ограничения продлевали до 20 февраля, теперь работы завершатся только в марте.

Еще ограничение движения до марта продлили на улице Красноармейской.

В управлении дорожного хозяйства водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.