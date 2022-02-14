В центре Челябинска ограничат движение транспорта до конца марта

Работы пройдут в несколько этапов

В Челябинске на улице Красноармейской ограничат движение транспорта с 15 февраля и до 31 марта. На участках улицы будут прокладывать сети телефонизации, водоснабжения и водоотведения. В мэрии города пояснили, что работы продолжатся в несколько этапов, которые растянутся на полтора месяца.

Так, в районе дома 117 по улице Красноармейской движение транспорта будет закрыто с 9 часов 15 февраля до 22 часов 17 февраля. Затем с 9 часов 21 февраля до 22 часов 2 марта будет закрыто движение транспорта на улице Карла Маркса, в районе здания по улице Красноармейская, 117. Третий этап работ и ограничений будет объявлен с 9 часов 3 марта до 22 часов 31 марта — в районе здания по улице Красноармейская, 77.

По данным мэрии Челябинска, работы по строительству коммуникаций ведет ООО Производственно-строительная компания «Интерстрой». В администрации Челябинска просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.