«Пятерочке» запретили открывать магазины в четырех муниципалитетах Челябинской области

Ограничения наложили также на магазины «Монетка» и «Магнит»

Челябинское УФАС России направило главам шести муниципалитетов Челябинской области информацию о превышении на их территории количества магазинов крупных розничных сетей. По закону доля торговых точек в городе или районе не должна превышать 25%. В случае нарушения нормы сеть не в праве покупать или арендовать дополнительную торговую площадь. Информацию сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам изучения конкуренции на рынке розничной торговли продуктами в Челябинской области в 2020 году Челябинское УФАС выявило, что в Карабаше, Локомотивном, а также Еткульском и Коркинском муниципальных районах доля магазинов «Пятерочка» превышает 25%. В Локомотивном и Трехгорном больше нормы действует торговых точек сети «Монетка», в Южноуральске — «Магнит».

Главы муниципалитетов, на территории которых допущены нарушения закона о торговле, должны будут принять меры по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения этих торговых сетей.