Челябинцы жалуются на путаницу с остановками трамвая из‑за ремонта путей

Некоторые привычные места посадки пассажиров перенесли или вовсе отменили

В центре Челябинска из-за строительства новых остановочных павильонов и ремонта платформ для посадки пассажиров происходит путаница с трамваями. Некоторые остановки на улице Цвиллинга временно перенесли, а некоторые — отменили. Пассажиры сообщают, что не могут сесть в транспорт, вынуждены ехать на такси или бежать до места посадки.

Так, горожане испытывают трудности с остановкой около парка имени Пушкина.

«Одни вагоны не останавливаются до перекрестка, другие не останавливаются после. Трамвай пятого маршрута на 11:40 с завода Колющенко остановился перед перекрестком, а пассажиров, которые его ждали на новой платформе, он не взял, показав жестом „идите на старую остановку и ждите там следующий трамвай“. Следующий трамвай на 11:53, наоборот, проехал старую остановку мимо и остановился у новой платформы, с которой уже ушли пассажиры», — рассказали челябинцы в телеграм-канале «Челябинский транспорт».

По словам пассажира, пришлось вызвать такси, чтобы добраться от Горсада до улицы Пушкина, так как «бегать дальше и гадать, где остановится трамвай, уже не было возможности».

О такой же ситуации на остановке у стадиона «Локомотив» утром 29 июня в редакцию ИА «Первое областное» сообщили читатели. Люди пришли на остановку, расположенную в прежнем месте, но трамвай проехал мимо и остановился несколькими метрами далее.

В канале «Челябинский транспорт» опубликовали список остановок, где изменились места посадки и высадки пассажиров. Также сообщается, что временно отменена остановка трамвая на улице Тимирязева.





Ранее стало известно, что на улице Цвиллинга отменена остановка трамвая «Городской сад». В администрации города уточнили, что ее вернут после возведения нового остановочного павильона и ремонта посадочной платформы.

Прежние места других остановок вернут после завершения ремонтных и строительных работ, но точные сроки в мэрии пока не сообщают.