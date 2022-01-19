В центре Челябинска наблюдаются восьмибалльные пробки

Водителям рекомендуют объезжать загруженные участки

В Челябинске в среду вечером, 19 января, пробки достигли восьми баллов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожные заторы наблюдаются из центра города по направлению на северо-запад, в Металлургический и Тракторозаводский районы.

Судя по картам «Яндекса», центр города «покраснел» от дорожных заторов. На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до улицы Кирова, небольшая пробка перед кольцом со Свердловским проспектом. От проспекта Ленина до улицы Труда в обе стороны стоит транспорт на улице Цвиллинга. Похожая ситуация на улице Энгельса.

На проспекте Ленина в центре пробки наблюдаются на перекрестках. Свердловский проспект к Ленина стоит от улицы Блюхера. На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицей Худякова, здесь же замечено ДТП. К Худякова стоят улицы Лесопарковая и Татьяничевой.

Крупный затор наблюдается и на развязке от улицы Свободы к Братьев Кашириных, здесь замечено ДТП.

По направлению в Тракторозаводский район на отдельных участках наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки. Пробки наблюдаются по Свердловскому тракту по направлению в центр города. Отдельные заторы образовались на крупных пересечениях на северо-западе города.

Утром дорожная картина выглядела свободнее — челябинские пробки составили семь баллов.