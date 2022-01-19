Пробки на дорогах Челябинска достигли семи баллов

Рассказываем, в каких районах города затруднено движение

Сегодня утром, 19 января, в Челябинске пробки на дорогах оцениваются в семь баллов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», крупные заторы зафиксированы на северо-западе города.

Серьезная пробка образовалась на улице Куйбышева, затруднено движение на нескольких участках улицы Молодогвардейцев. Многокилометровый затор образовался на Комсомольском проспекте из-за двух ДТП. Стоят автомобили на проспекте Победы на участке от ТЦ «Северо-Западный» до улицы Молодогвардейцев. Пробки также образовались на улицах 40-летия Победы, Чичерина, Чайковского и Братьев Кашириных.

Крупные заторы — на Свердловском проспекте, улицах Каслинской, Кирова и Труда в районе Химфармзавода. Большая пробка из-за аварии в районе «Новатэк-Челябинск» возникла на проспекте Ленина. Затруднено движение по улицам Свободы, Цвиллинга, Блюхера и Игуменке.