В центре Челябинска изменили схему движения трамвайных маршрутов

На улице Цвиллинга по ночам начали сварку рельсов

На улице Цвиллинга, в центре Челябинска, начали сварку рельсов, сообщили в подведомственной Миндортрансу региона службе «Организатор перевозок Челябинской области». Работы ведут по ночам, чтобы сохранить непрерывное движение трамваев днем. Из-за работ на части трамвайных маршрутов изменили схему движения.



На определенные часы движение подвижного состава закроется.



Вагоны перестанут ездить начиная с 5 августа и до окончания работ:



с понедельника по пятницу — каждую ночь с 0 до 5 часов;



в ночь с пятницы на субботу — с 0 до 6 часов;



в ночь с субботы на воскресенье — с 21 часа до 6 часов;



в ночь с воскресенья на понедельник — с 21 часа до 5 часов.



Некоторые маршруты изменят схемы движения:



№ 3 ЧМК — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС (в оба направления);

№ 5 ЧЭМК — ул. Горького — ул. Труда — ул. Карла Маркса — ул. Горького — ЧЭМК;

№ 7 ЧГРЭС — ул. Карла Маркса — ул. Труда — ЧГРЭС;

№ 16 ул. Чичерина — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС (в оба направления).

В Челябинске 5 августа пустили на маршрут два новых низкопольных трамвая. Они отправились по направлению № 20 ЧМК — Медгородок. Вместе с горожанами комфорт нового транспорта оценил корреспондент ИА «Первое областное».

