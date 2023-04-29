В Центральном районе Челябинска запустили два пешеходных фонтана

В первое время объекты могут работать с перебоями

В Центральном районе Челябинска сразу в двух местах включили фонтаны: около ЮУрГУ и на Тополиной аллее. Как написал в своем телеграм-канале сегодня, 29 апреля, глава района Виктор Ереклинцев, в первые несколько дней они могут работать с перебоями.

«В скверах „Студенческих отрядов“ и на Академика Королева подключили фонтаны. Первые несколько дней возможны кратковременные отключения для настройки оборудования и регулировки форсунок»,— сообщил он.

Напомним, пешеходный, или «сухой» фонтан на Академика Королева построили еще в 2021 году. Запустили его весной 2022 года.

Фонтан около ЮУрГУ впервые запустили летом 2020 года.

Напомним, главный городской фонтан, расположенный на площади Революции, планируют открыть к 1 мая.