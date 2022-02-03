В Троицке после неудачного капремонта построят новое здание для школы искусств

Специалисты признали старое помещение аварийным

В Троицке решили построить новое здание для школы искусств № 3. Об учреждении стало известно за пределами города в сентябре 2021 года после того, как преподавательский состав записал видеообращение к властям и показал, в каком состоянии оказалось помещение школы искусств после незавершенного ремонта. Городская администрация в срочном порядке начала искать временные помещения для занятий, а теперь объявила аукцион на проектирование и строительство нового здания. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, в начале сентября 2021 года музыкальная школа № 3 города Троицка «прославилась» на всю страну, когда педагоги выложили в Сеть видео с кадрами о состоянии помещения. Они рассказали, как после начатого ремонта им приходится ютиться вместе с учениками в других школах и приспособленных для занятий помещениях. Работы в здании не ведутся, а само оно разрушается.

«Наша школа является единственным учреждением дошкольного образования в поселке Станционный. В этом году наша школа не откроет двери для своих учеников. За время ремонта материальная база уничтожена, количество учеников сокращается, а недовольство родителей растет», — говорили педагоги в видеообращении.

Ремонт здания был начат еще в 2020 году. Фирма из Уфы ООО «СпецПромКомплект» после выигранного аукциона почти на 10 млн рублей просто остановилась на начатом и исчезла. Постепенно здание начало разрушаться…

Мэрия города обратилась в суд. По данным Минстроя Челябинской области, подрядчик принимал в ремонт вполне работоспособное здание. Пригодно ли теперь помещение для занятий с детьми, определит экспертиза.

«По предварительной оценке специалистов, назначенных Арбитражным судом Челябинской области для проведения экспертизы, здание по ул. Инженерная, дом 50, восстановлению не подлежит. Учитывая длительность рассмотрения данного вопроса в Арбитражном суде и в связи с тем, что подходящих зданий, соответствующих требованиям образовательного процесса, в поселке Станционный нет, совместно с министерством культуры Челябинской области было принято решение о строительстве новой музыкальной школы в этом микрорайоне. Исходя из полученных коммерческих предложений определилась начальная цена проектирования и строительства (под ключ) новой школы на 230—250 учащихся — 55 млн рублей», — сообщили в администрации города.

Для строительства определен земельный участок, новое здание планируется построить общей площадью почти 850 кв. метров. Двухэтажная музыкальная школа будет состоять из кабинетов для индивидуальных и групповых занятий, санитарно-бытовых помещений, помещений культурно-массового назначения, административных помещений для персонала, а также технических и подсобных помещений. Построить новое здание и ввести в эксплуатацию планируется в 2022 году. Аукцион на проектирование и строительство здания уже объявили.

Судебные разбирательства с подрядчиком по капремонту старого здания еще продолжаются.