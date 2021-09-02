В Троицке ищут помещения для занятий из-за разрушающейся детской школы искусств

Власти ждут результатов экспертизы, которая покажет, можно ли отремонтировать здание

Власти Троицка решают, сносить ли старое здание музыкальной школы или делать в нем ремонт. Мэрия ждет судебной экспертизы, которая назначена на середину октября. Исследование решит судьбу старейшего здания. Накануне глава города встретился с педагогами, которые написали видеообращение к властям и показали, в каком состоянии находится здание после начатого, но не завершенного ремонта. Пока же участники диалога ищут альтернативные помещения для организации учебного процесса, сообщили в администрации города.

Музыкальная школа № 3 города Троицка «прославилась» на всю страну, когда педагоги выложили в Сеть видео с кадрами о состоянии помещения. Они рассказали, как после начатого ремонта в здании им приходится ютиться вместе с учениками в других школах и приспособленных для занятий помещениях. Работы в здании не ведутся, а само оно разрушается.

«Наша школа является единственным учреждением дошкольного образования в поселке Станционный. В этом году наша школа не откроет двери для своих учеников. За время ремонта материальная база уничтожена, количество учеников сокращается, а недовольство родителей растет», — говорили педагоги в видеообращении.

На кадрах учителя показывают, в каком состоянии находится бывшая учительская, кабинеты и коридоры здания. Незавершенные строительные и ремонтные работы напоминают кадры из фантастического фильма: наступил Армагеддон, и строители внезапно исчезли, побросав инструменты и материал.

А в жизни оказалось, что работы по ремонту здания были начаты еще в прошлом году. Фирма из Уфы ООО «СпецПромКомплект» после выигранного аукциона почти на 10 млн рублей просто остановилась на начатом и исчезла. Постепенно здание начало разрушаться...

«В декабре прошлого года руководство школы обратилось в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании с подрядной организации штрафов и пеней по контракту, возврата авансового платежа и суммы причиненного ущерба. В соответствии с определением суда назначено проведение судебной экспертизы до 12 октября 2021 года»,

— пояснили в администрации города.





По данным Минстроя Челябинской области подрядчик принимал в ремонт вполне работоспособное здание. Пригодно ли теперь помещение для занятий с детьми, определит экспертиза.

«Согласно заключению комиссии министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, которое было сделано в сентябре 2020 года, здание школы на тот момент было в ограниченно работоспособном состоянии, техническое состояние фундаментов квалифицировали как работоспособное. В проектно-сметную документацию, были внесены изменения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания. Откорректированная проектная документация передана на рассмотрение в ОГАУ „Госэкспертиза Челябинской области“», — прокомментировали в министерстве строительства и инфраструктуры области.

Весь прошлый учебный год педагоги и ученики Третьей музыкальной школы занимались в приспособленных помещениях Домов культуры и образовательных школ. Глава Александр Виноградов выслушал все претензии учителей на встрече, которую провели в ближайшем ДК.

«На встрече с главой города педагоги обозначили озабоченность отсутствием единого здания, где бы проводилась вся работа с детьми. Занятия в разных учреждениях, учитывая их небольшие по площади размеры, не совсем комфортны как для детей, их родителей, так и для педагогов. Ситуация осложняется еще и тем, что в связи с требованием Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции существует необходимость разграничения потоков учащихся», — рассказали о ходе встречи в пресс-службе мэрии.

Пока глава города объяснил, что нужно дождаться заключения экспертизы по зданию, чтобы иметь представление о возможности или невозможности его использования в дальнейшем. Собравшиеся решили, что в течение месяца займутся поиском помещений для организации учебного процесса.

Напомним, в этом году троицкая администрация нашла новое здание для Центра помощи особым детям, после того как в социальном учреждении произошел порыв теплопровода. Некоммерческий Центр поддержки детей-инвалидов «Солнышко» объявил благотворительную акцию для проведения ремонта в новом здании.