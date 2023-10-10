В Трехгорном по просьбе жителей запустили новый мост

Переход через ручей Смольный горожане попросили у губернатора во время прямой линии — 2022

В Трехгорном 10 октября работает губернатор Алексей Текслер. И первым объектом, как и в Бакале, стал мост через ручей Смольный в городской черте на улице Горной — не столь масштабный, но важный для жизни «запретки». Сейчас он введен в эксплуатацию, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открыть новый мост через ручей Смольный жители Трехгорного попросили во время прямой линии губернатора в прошлом году. Дело в том, что работы по ремонту сооружения начались еще в 2021 году. Первоначально проектом предлагалось усиление существующих опор моста. Но при демонтаже пролета моста вскрылась сильная деформация опор. Пришлось демонтировать опоры и дорабатывать проект.

Тогда глава региона подчеркнул недопустимость затягивания сроков.

К августу 2023 года обновленный мост был введен в эксплуатацию. Алексей Текслер видом объекта остался доволен. Но у него возникли вопросы к местным властям и областному Миндортрансу: почему с ремонтом объекта так долго тянули?