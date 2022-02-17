В Трехгорном на улицах установят энергоэффективные светильники

На модернизацию системы освещения направят 77 миллионов рублей

В Трехгорном начинается модернизация системы уличного освещения. Контракт сроком на семь лет заключен 4 февраля, исполнителем определен челябинский филиал ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба городской администрации.

«В течение 120 дней с момента заключения контракта (до 4 июня 2022 года) исполнитель обязан произвести замену 1609 устаревших светильников наружного освещения на энергоэффективные светильники нового поколения. Экономия электроэнергии за семь лет составит порядка 57 млн рублей. Эти средства будут направлены исполнителю в качестве расчета за модернизацию системы освещения. Подчеркну, что она проводится за счет исполнителя. Более того, в контракт мы заложили 5% кешбэка для городского бюджета», — рассказал глава города Евгений Сычев.

Это позволит увеличить освещенность улиц в 2,5—3 раза при снижении потребления электроэнергии не менее чем на 74%, восстановление всех светильников уличного освещения в городе, в том числе неработающих. В течение семи лет бюджет не будет тратить средства на замену перегоревших ламп и другого оборудования, вышедшего из строя. Все неполадки будет обязан устранять исполнитель.

Контракт предполагает также внедрение интерактивной карты, на которую нанесут опоры со светильниками, трансформаторные подстанции, линии наружного освещения.

Напомним, в 2021 году в Челябинске установили почти 600 новых светильников.