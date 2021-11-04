Глава Челябинска Наталья Котова отчиталась об освещении темных дорог и улиц

Кое-где света не было никогда

В 2021 году Челябинск продолжил работу по освещению дорог и улиц: в городе установили почти 600 новых светильников. О проделанной за год работе 3 ноября в социальных сетях рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

«В этом году нам удалось провести масштабную работу по освещению дорог и улиц. На большинстве из них света не было никогда, на некоторых он отсутствовал последние десятилетия», — заявляет Наталья Котова.

Уличное освещение появилось:

— на дороге к поселку Сухомесово от улицы Кольцевая до улицы Чистопольская (она на фото);

— на дороге к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинская;

— на улице Мраморная от улицы Морская до кольца автодороги в аэропорт;

— на улице Конструктора Духова от улицы С. Герасимова до железнодорожного переезда;

— на проспект Героя России Родионова на участке от улицы Татищева до улицы Академика Макеева;

— на улице Академика Макеева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска;

— на улице Наркома Малышева от улицы Братьев Кашириных до улицы Университетская Набережная.

Также освещены некоторые улицы внутри поселков АМЗ, Дмитрия Донского, Исаково, Каштак, Малиновка, Некрасова, Першино, Смолино, Урицкого, Федоровка, Шершни.

Всего, по данным Натальи Котовой, в городе установлено 595 современных, энергосберегающих светильника.

«Провода между столбами не висят, все кабельные линии вдоль автодорог прокладываем в земле согласно программе „Чистое небо“», — напоминает мэр.

В следующем году освещение улиц и дорог в городе будет продолжено.