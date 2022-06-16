В Тракторозаводском районе Челябинска высадили 140 сосен и даурских лиственниц

Озеленение проходит в парке «Дружба»

В Тракторозаводском районе Челябинска второй год идет обновление парка «Дружба». В этом сезоне в мэрии анонсировали появление соснового бора. Уже более 140 сосен и даурских лиственниц высадили на территории парка.

Парк «Дружба» представлял собой самый большой рукотворный парк района. Жители сами делали небольшие прогулочные зоны, высаживали деревья, но он не был конструктивным и современным. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» жители выбрали парк для благоустройства. Его площадь 6 гектаров. Обновление проведут в три этапа, в 2022 году пройдет второй этап и самые масштабные работы.

Помимо хвойных в парке высадили кустарники и газоны. В мэрии надеются, что третий этап работ не нужно будет переносить на 2023 год, а завершить его осенью нынешнего года. Для этого в администрации привлекают инвесторов и представителей городского бизнеса.