В «Теплофикации» отреагировали на жалобу жительницы Магнитогорска о холоде в квартире

Представители организации пообещали повторно обследовать квартиру с тепловизором

Продолжение получила история с жалобой жительницы Магнитогорска Натальи Хохловой на холод в квартире на пересечении улиц Труда и Калмыкова. Женщина рассказала, что после того, как пост с возмущением работой коммунальщиков появился в социальных сетях, к ней приехали представители МП трест «Теплофикация» с замером температуры, однако, по словам Натальи Хохловой, ее данные разнились с информацией коммунальщиков.



«Сейчас приехали и аварийка, и представители „Теплофикации“. Удивились, что по полу дует. Попросила их закрыть подъездную дверь, чтобы не дуло. К окнам претензий, конечно же, не нашли, но положили градусник на диван, а потом мне дали акт, чтобы я расписалась. Попросила показать мне их градусник. На что получила отрицательный ответ. А в акте было написано, что у нас дома 19 градусов! Написала в акте опровержение и показание своего градусника, на котором было 17 градусов после включенной плиты и жаренья блинов. Спасибо, дорогая „Теплофикация“, что разулись у порога, а не затоптали мне весь дом в придачу к холоду», — отметила Наталья Хохлова.

Ситуацию прокомментировал и директор «Теплофикации» Вадим Агафонов. По его словам, температура в квартире находится в районе плюс 18—19 градусов, однако у соседей Натальи Хохловой значения находятся в районе плюс 23 градусов. Директор «Теплофикации» заявил, что тепло в квартире зависит от многих факторов, в числе которых могут быть негерметичные окна. Также Вадим Агафонов пообещал, что специалисты организации повторно обследуют квартиру.

«За состоянием и герметичностью окон должны следить сами собственники квартир. МП трест „Теплофикация“ и собственники должны работать в тандеме, помогать друг другу, а не вредить. Нет смысла спорить, у кого точнее показывает термометр и есть в квартире сквозняк или нет. Главная задача — выявить причину пониженной температуры и устранить ее, в данном случае без содействия собственника это сделать не получится. В ближайшие сутки специалисты МП трест „Теплофикация“ проведут повторное обследование данной квартиры с применением тепловизора с целью обнаружения источника поступления холода»,— добавил Вадим Агафонов.

Жалоба Натальи Хохловой вызвала волну обсуждения в комментариях. В администрации Магнитогорска отметили, что несмотря на отсутствие жалоб проверили квартиры по четырем адресам: улица Калмыкова, 14 и 7, проспект Сиреневый, 27, проспект Карла Маркса, 230/1. Во всех температура соответствовала норме и находилась в районе плюс 22—23 градусов по Цельсию.