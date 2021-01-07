Магнитогорцы жалуются на холод в квартирах

В теплоснабжающей организации утверждают, что официальных заявок о снижении температуры в жилых домах не поступало

В сообществе «Черное и Белое Магнитогорск» соцсети «ВКонтакте» с утра 7 января разворачивается дискуссия по поводу качества отопления в городе металлургов. Автор начального поста Наталья Хохлова утверждает, что в ее квартире на пересечении улиц Труда и Пети Калмыкова температура не превышает 12 градусов, а коммунальщики не реагируют на звонки. Хохлову поддержали многие пользователи.



«Позвонила по многоканальному телефону, там ответили, что я позвонила в выходной день. Позвонила в УК „Южный район“, там ответили, что они тепло не подают, позвонила в теплофикацию... что там промычали, так и не поняла. Попросила говорить громче, тоже что-то ответили. То ли болезный оператор, то ли она из дома отвечала, с удаленки, где кто-то спал, и потому говорила шепотом — не знаю. Но знаю, что опять придется платить уже на тысячу больше теплофикации, на тысячу больше энергетикам, т. к. постоянно включены в комнатах электрообогреватели», — жалуется жительница Магнитогорска.

Слова Хохловой подтверждают другие члены сообщества. Елена Берникова сообщает, что по проспекту Карла Маркса, 230/1 «все мерзнут. Газ с утра горит, в теплых халатах ходим». Жалобы на холод поступают от пользователей, называющих себя жителями улиц Пионерской, Пети Калмыкова, Жукова, Ленинградской, «района Тройки».

Другие пользователи отмечают, что у них в квартирах комфортная температура. Правда, кто-то заранее сетует, что за это тепло придется платить втридорога теплоснабжающей организации — МП «Трест «Теплофикация».

В переписке с корреспондентом ИА «Первое областное» Наталья Хохлова рассказала, что вопрос отопления поднимается в сообществе не впервые. В декабре 2020 года кто-то из пользователей также жаловался на низкую температуру. У самой Хохловой тогда домашний термометр показывал 17—18 градусов.

«Холодно везде: у меня одна тетя и подруга живут в Ленинском районе — так же мерзнут. А „Теплофикация“, похоже, единственный поставщик тепла, по крайней мере, только они „отапливают“ весь город», — сообщила женщина.

Связаться с теплоснабженцами самостоятельно не удалось. Однако с помощью специалистов пресс-службы администрации Магнитогорска «Первое областное» информационное агентство получило комментарий «Теплофикации».

"Сотрудники МП «Трест «Теплофикация» работают круглосуточно без перерывов и выходных. Диспетчеры принимают заявки и оперативно на них реагируют. За последние сутки заявок на ухудшение теплоснабжения не поступало. Что касается данной ситуации, сотрудники МП «Трест „Теплофикация“ свяжутся с УК „Южный район“ для уточнения адреса заявителя. Стоит напомнить, что по вопросам отопления в многоквартирных жилых домах жители могут обратиться в свою управляющую компанию. В случае если управляющая компания не реагирует на жалобы, можно обратиться в жилищную инспекцию: улица Советской Армии, 43, телефон 33-09-63», — говорится в официальном комментарии теплоснабжающей организации.

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