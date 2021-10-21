На этой неделе жители поселка Увильды пожаловались на установку вышки сотовой связи на территории ТСН «Чайка». Южноуральцы утверждают, что при установке вырубили деревья в природоохранной зоне. В компании Tele2 прокомментировали произошедшее.
Базовая станция необходима для качественной связи абонентов компании, а также отдыхающих и туристов.
«Объект в ТСН „Чайка“ возведен на частном земельном участке. Незаконной рубки деревьев при возведении сооружения не проводилось. Размещение объекта производится в строгом соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Работа антенно-мачтового сооружения не оказывает негативного влияния на особо охраняемую природную территорию и не запрещена нормативными актами. Договор аренды зарегистрирован в уполномоченном органе по государственной регистрации прав в установленном законом порядке. Сооружение не является капитальным, не относится к недвижимым вещам, вследствие чего не требует получения разрешения на строительство», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе Tele2.
В компании пообещали уточнить, есть ли необходимость получения дополнительных согласований по объекту, а также заявили, что открыты к конструктивному диалогу с жителями и ведомствами.
Напомним, ранее в региональном Минэкологии сообщили, что объект не был согласован с ведомством и был возведен с нарушениями режима охранной зоны.