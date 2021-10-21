В Tele2 ответили на обвинение в незаконной установке вышки на Увильдах

Сотрудники компании опровергли рубку деревьев

На этой неделе жители поселка Увильды пожаловались на установку вышки сотовой связи на территории ТСН «Чайка». Южноуральцы утверждают, что при установке вырубили деревья в природоохранной зоне. В компании Tele2 прокомментировали произошедшее.

Базовая станция необходима для качественной связи абонентов компании, а также отдыхающих и туристов.

«Объект в ТСН „Чайка“ возведен на частном земельном участке. Незаконной рубки деревьев при возведении сооружения не проводилось. Размещение объекта производится в строгом соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Работа антенно-мачтового сооружения не оказывает негативного влияния на особо охраняемую природную территорию и не запрещена нормативными актами. Договор аренды зарегистрирован в уполномоченном органе по государственной регистрации прав в установленном законом порядке. Сооружение не является капитальным, не относится к недвижимым вещам, вследствие чего не требует получения разрешения на строительство», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе Tele2.

В компании пообещали уточнить, есть ли необходимость получения дополнительных согласований по объекту, а также заявили, что открыты к конструктивному диалогу с жителями и ведомствами.

Напомним, ранее в региональном Минэкологии сообщили, что объект не был согласован с ведомством и был возведен с нарушениями режима охранной зоны.