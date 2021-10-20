На Увильдах незаконно установили вышку сотовой связи

Местные жители пожаловались на рубку деревьев при возведении объекта

Жители поселка Увильды пожаловались, что оператор сотовой связи Tele2 установил вышку на земельном участке в охранной зоне озера. Кроме того, зафиксирована вырубка деревьев, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Факт строительства объекта проверят специалисты министерства.

«Однозначно нарушения есть, потому что объект не был согласован с ведомством и был возведен с нарушениями режима охранной зоны. Сейчас устанавливаются собственники земельного участка, после этого нарушители будут привлечены к административной ответственности. Вышку сотовой связи ждет снос сразу после предписания суда», — прокомментировал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Напомним, ранее Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения при использовании компанией «Фуд-сервис» участка вблизи озера Увильды.