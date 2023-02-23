В театре оперы и балета в Челябинске прошел концерт для силовиков и ветеранов ВС РФ

Военнослужащих поздравил с Днем защитника Отечества губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с приветственным словом на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. В зале театра оперы и балета имени Глинки собрались военнослужащие дислоцированных в регионе частей и ветераны Вооруженных сил РФ.



«Южный Урал гордится своими героями, которые ковали боевую славу Отечества на протяжении всей нашей легендарной истории. Сегодня новое поколение наших земляков продолжает доблестные традиции российского воинства, с честью выполняет свой воинский долг, проявляет мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Отвага и героизм этих ребят сравнимы с подвигом дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона напомнил о том, что сегодня Челябинская область делает для российской армии: предприятия военно-промышленного комплекса Южного Урала работают сегодня с полной нагрузкой, власти, партийные и общественные организации, простые волонтеры постоянно собирают и отправляют бойцам, участвующим в спецоперации, оборудование, снаряжение и много другое.

«Мы делаем это всем миром, очень много народной инициативы. Я хотел бы поблагодарить всех, каждого, кто сегодня на своем рабочем месте или просто по зову сердца помогает нашей армии, нашим ребятам. У меня нет никаких сомнений, что при такой поддержке мы обязательно победим», — заверил присутствующих губернатор.

Для зрителей, собравшихся в оперном театре, выступили в День защитника Отечества ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области, государственный ансамбль танца «Урал» и другие театральные, вокальные и танцевальные коллективы Челябинска.

Напомним, накануне, 22 февраля, в Челябинске прошел также концерт-митинг под открытым небом, также посвященный празднику 23 февраля. Для горожан выступил лидер легендарной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.