В Татарстане ищут родственников солдата, чей медальон нашли челябинские студенты

Его обнаружили на бывшей территории «Дулага‑100»

В Татарстане начались поиски родственников красноармейца Гизатуллы Хамидуллина. Медальон советского солдата обнаружили челябинские студенты-поисковики во время XIII студенческой «Вахты Памяти».

На пост в группе 1obl.ru во «ВКонтакте» о найденном медальоне отреагировала жительница Тюмени Валентина Хизбуллина. Она отправила информацию знакомому волонтеру из Казани, так как по документу, найденному в медальоне, стало известно, что красноармейца призвали в Татарской ССР.

«В деревню, откуда призвали солдата, сделали запрос», — рассказала наша читательница.

Напомним, территория, где был найден медальон, в годы Великой Отечественной войны входила в зону филиала нацистского концлагеря «Дулаг-100», где погибли тысячи советских военнопленных.