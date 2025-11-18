Челябинские поисковики ищут родных бойца, погибшего в «Дулаге‑100»

Во время студенческой «Вахты Памяти» они нашли медальон советского солдата

Челябинские поисковики нашли медальон советского солдата во время XIII студенческой «Вахты Памяти». Работы велись в местах, где с 1941 по 1944 год располагался филиал нацистского концлагеря «Дулаг‑100». Об исторической находке сайту 1obl.ru рассказал комиссар студенческого поискового отряда «Сварог» ЮУрГАУ Георгий Жарков.

Содержимое медальона было единственным свидетельством о бойце во время Великой Отечественной войны.

«Обычно медальон — это черная бакелитовая капсула с восемью гранями либо гладкая. Внутри него находилась бумажка с именем, годом и местом рождения бойца, а также информация о его ближайших родственниках. Некоторые солдаты делали самодельные медальоны, помещая клочок бумаги с информацией о себе в гильзу и прижимая перевернутой пулей», — поясняет Георгий.





Имя бойца удалось установить благодаря хорошо сохранившемуся вкладышу — бумажному листку, на котором сам солдат или писарь указал его данные. Георгий признается, что для поисковика нахождение и прочтение медальона — самое ценное в экспедиции.

«При обнаружении мы его правильно упаковали и сразу отправили эксперту по прочтению в лагерь», — рассказывает Георгий.

Медальон, найденный в Дновском районе Псковской области, принадлежал красноармейцу Гизатулле Хамидулину 1909 года рождения, уроженцу Татарской ССР. Родственников солдата пока отыскать не удалось.



