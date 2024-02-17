В строящийся кафедральный собор в Челябинске привезли первые иконы

Всего иконостас нижнего храма украсят 14 образов

Сегодня, 17 февраля, в кафедральный собор Рождества Христова в Челябинске привезли первые иконы, которые установят на иконостасе в нижнем храме. Рабочие уже приступили к их установке, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Большие изображения Господа, Пресвятой Богородицы и святых — всего 14 образов — украсят иконостас нижнего храма. Иконы пока в защитных пленках, ведь в помещении храма продолжаются отделочные работы»,— рассказали в епархии.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в нижнем храме приступили к монтажу иконостаса. Элементы для него из оманского мрамора вырезали 15 мастеров из Московской области.

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