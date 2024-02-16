В строящемся кафедральном соборе в Челябинске началось возведение иконостаса

Новый храм планируют открыть к празднику Пасхи

В нижнем храме строящегося Христорождественского кафедрального собора рабочие приступили к монтажу иконостаса. Большие плиты из оманского мрамора привезли в Челябинск из Московской области, а иконы для него написаны специально для нового храма, рассказал секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Десятки рабочих и мастеров трудятся над грандиозной отделкой нового великолепного храма на северо-западе Челябинска. Почти завершено оформление алтаря: художники расписывают потолки и своды, идет подготовка к монтажу престола и жертвенника. Библейские сюжеты с эскизов переносят на своды и стены, рабочие укладывают изящный мозаичный пол. Работает бригада лучших мастеров России и Беларуси.

















В храме идет важная работа — возведение иконостаса.

«Он будет невысоким, но монументальным, красивым. На возведенном каменном основании встанут иконы святых. Это будет потрясающая работа», — рассказал протоиерей Игорь Шестаков.









В соборе уже установили купель для полного погружения во время таинства крещения.

«Предусмотрены баки для раздачи святой воды. Люди смогут набрать ее сразу после богослужения», — отметил Игорь Шестаков.













Во впечатляющем размерами помещении северного крыла храма будут размещаться экспозиции произведений искусства. Идея создания музея при храме принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.





«Епархия этот замысел с радостью поддерживает. Планируем экспозиции не обязательно связанные с церковью. Это будут выставки современных художников Южного Урала, собрания из городской картинной галереи. Люди, которые будут приходить в кафедральный собор, смогут не только помолиться, но и насладиться созерцанием произведений искусства мастеров нашего края. Уже думаем, какую экспозицию разместим в первую неделю работы собора», — отметил секретарь Челябинской епархии.





Планируется, что прихожане переступать порог храма в первую неделю Святой Пасхи.







