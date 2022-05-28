В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Карталов

Ивану Теплякову было 25 лет

24 мая на Украине в ходе спецоперации погиб уроженец Карталов, 25-летний военнослужащий Иван Тепляков. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили его родители.

О времени и месте прощания будет известно позже.

Жители Карталов в социальных сетях поддержали семью Тепляковых и выразили им свои соболезнования.

«Царствие небесное Ване. Примите наши искренние соболезнования. Вы воспитали настоящего мужчину. Мы все в неоплаченном долгу перед Ваней. Спасибо за мирное небо»,— написала пользователь Александра Егорова.

Редакция ИА «Первое областное» также выражает семье погибшего соболезнования.

Напомним, 31 мая в Миассе простятся с 40-летним Алексеем Филимоновым, который также погиб во время спецоперации на Украине.