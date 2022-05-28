В Миассе простятся с погибшим на Украине военнослужащим

Алексея Филимонова не стало 14 мая

31 мая в Миассе простятся с военнослужащим, ветераном боевых действий Алексеем Филимоновым, который погиб на Украине в ходе специальной военной операции. Об этом в социальных сетях рассказала его вдова Надежда.

«При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, проявив мужество и героизм, 14 мая погиб Филимонов Алексей Юрьевич. Алексей был ветераном боевых действий в Чечне. На Украине служил гранатометчиком. Мы сохраним в наших сердцах светлую и благодарную память о нем»,— написала Надежда на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 31 мая с 13:00 до 14:00 в «Мемориале» Автозавода.

Известно, что мужчине было 40 лет. Вместе с Надеждой он воспитывал сына.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и друзьям Алексея Филимонова.