В Советском районе Челябинска более 500 домов останутся без горячей воды 20 апреля

Энергетики проведут проверку тепловых сетей

20 апреля в Челябинске пройдет четвертый этап испытаний тепловых сетей АО «УСТЭК — Челябинск». Он охватит 551 объект: жилые дома, школы и детские сады, больницы и другие учреждения Советского района. В ресурсоснабжающей компании предупредили, что могут быть отключения горячей воды, а также рассказали, для чего проводят испытания и что делать горожанам.

Четвертый, заключительный этап испытаний тепловых сетей на максимальную температуру стартует с 6 утра 20 апреля и завершится в восемь вечера. За это время тепловики «продавят» горячей водой магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Юго-Западной котельной. Под испытания попадет 551 дом Советского района. Ранее испытания прошли в других частях города.





Проверка сетей на максимальную температуру теплоносителя — обязательное мероприятие. Их проводят раз в пять лет в конце отопительного периода.

«Проведение испытаний и устранение дефектов на изношенных тепловых сетях позволит в последующие отопительные периоды работать с максимальной нагрузкой, обеспечивая качественное теплоснабжение потребителей», — пояснили в компании АО «УСТЭК — Челябинск».

Горожанам рекомендуют во время проведения работ строго соблюдать правила безопасности вблизи теплосетевых объектов: не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли на поверхность. Не проходить и не проезжать через затопленную зону. Кроме того, в дни испытаний в кранах может течь очень горячая вода. Поэтому сначала нужно включать холодную воду и постепенно добавлять горячую.