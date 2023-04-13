В Челябинске 13 апреля в 72 домах могут отключить горячую воду из‑за проверок на сетях

Энергетики продолжают испытывать трубы на прочность

В четверг, 13 апреля, в Челябинске начался второй этап испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск». В контур испытаний попали 72 многоквартирных дома в Центральном районе города. В тех из них, где нет автоматических регуляторов температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение.

В компании уточнили, что в дни испытаний также будет прекращено теплоснабжение школ, детских садов и больниц.

В ряде случаев жители города могут столкнуться не с отсутствием горячей воды, а, наоборот, со слишком высокой ее температурой. Энергетики предупредили, что такое возможно при некорректной работе теплофикационного оборудования, и призвали горожан с осторожностью пользоваться кранами: сначала открывать холодную воду, а уже потом постепенно добавлять горячую.

«В случаях повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах жителям следует обращаться в управляющую компанию»,— добавили в «УСТЭК-Челябинск».

В дни испытаний челябинцев призвали не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли на поверхность, а также не проходить и не проезжать через затопленные места.

Напомним, что испытания тепловых сетей на максимальную температуру стартовали в Челябинске 11 апреля. Они разбиты на четыре этапа. Следующие состоятся 18 и 20 апреля.