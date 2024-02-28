В Сосновском районе водоснабжающую компанию оштрафовали за перебои с водой

Под надзором прокуратуры проведены ремонтные и строительные работы на водоводе

Прокуратура Челябинской области добилась наказания и восстановления прав жителей поселков в Сосновском районе на получение услуги водоснабжения надлежащего качества. Напомним, весной и летом 2023 года из-за аварии на водоочистительной станции на несколько дней оставались поселки Западный, Пригородный, Терема и Кременкуль.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с жалобами обратились жители пригорода Челябинска. Для защиты прав граждан принят комплекс мер прокурорского реагирования.

«Проведены работы по водолазному обследованию и очистке водозаборной насосной установки, дна акватории водохранилища, укреплению водовода, завершено строительство дополнительной трубы водозабора протяженностью 1,5 км, потребителям произведен перерасчет платы за период ненадлежащего оказания коммунальных услуг», — рассказали в прокуратуре.

Водоснабжающая организация «ЮжУралВодоканал» и ее директор оштрафованы за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, два работника этого предприятия, а также начальник отдела администрации Сосновского района привлечены к дисциплинарной ответственности.