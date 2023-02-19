В Сосновском районе откроют выставку, посвященную годовщине спецоперации

Одним из экспонатов будет альбом с фотографиями с отправок мобилизованных

22 февраля в Сосновском районном историко-краеведческом музее в Челябинской области откроется выставка, посвященная годовщине спецоперации. Как рассказала журналисту ИА «Первое областное» главный редактор газеты «Сосновская нива» Анна Махнина, одним из экспонатов будет альбом с фотографиями, сделанными журналистами издания на отправках мобилизованных осенью прошлого года.

«Мы понимали, что каждая отправка — это историческое событие. Снимали ребят, их семьи. Большинство фотографий пока не опубликованы. В интернете мы размещали только те фото, герои которых были согласны на публикацию в СМИ. К годовщине специальной военной операции мы передали фотографии в музей. Родные могут прийти туда, посмотреть фото и получить QR-код со ссылкой на хранилище»,— рассказала Анна Махнина.

Посетить выставку можно будет в часы работы музея: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Фотографы ИА «Первое областное» также запечатлели трогательные моменты прощания близких с мобилизованными. Один из фоторепортажей можно посмотреть здесь.