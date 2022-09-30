В Сосновском районе в пятый раз провожали в армию мобилизованных резервистов

Среди призывников все больше добровольцев 40+

30 сентября жители Сосновского района уже в пятый раз за неделю собрались провожать мобилизованных земляков в учебные части, а затем — в зону спецоперации. Одновременно с ними обнимали сыновей и мужей еще в нескольких муниципалитетах Челябинской области, в том числе — у военкомата Центрального и Советского районов Челябинска. Подробности проводов — в уже традиционном репортаже Первого областного информагентства.



Когда 24 сентября корреспонденты Первого областного информагентства присутствовали на первой отправке в Долгодеревенском, центре Сосновского района, то было хорошо заметно: «в бой шла одна молодежь», мало кому из уезжавших тогда 25 танкистов и водителей перевалило за 30-летний рубеж.





30 сентября провожали уже 55 жителей. Молодых, полностью отвечающих требованиям Минобороны — по-прежнему большинство. Но и матерых мужиков 40+ — изрядная доля. Заметно больше тех, кто не стал дожидаться повестки дома, а сам явился за ней в военкомат. И еще почти все теперь — не налегке, а с полными рюкзаками, обстоятельно экипированные заботами близких. Судя по всему, услышаны и слова губернатора Текслера о том, что областные власти снабдят бойцов теплыми вещами: комплектами термобелья, толстовками, обувью, шапками, перчатками, носками. И все же в такой ситуации правильнее надеяться прежде всего на себя.





Некоторых собирали всем миром. Как, например, бывшего пограничника, а ныне — егеря Данилу Немцова.





«Взял все самое необходимое: „мыльно-рыльное“, какие-то мелочи, чтобы было все свое. Друзья помогли. Племянница, школьница, в школе набрала целый рюкзак медикаментов с одноклассниками, чтобы хватило всем сослуживцам», — рассказывает Данила.

Немцов — доброволец. Говорит, что пошел бы еще раньше, но дожидался, пока президент утвердит сохранение рабочих мест за мобилизованными. Мотивацию свою объясняет просто: 46-летнему дядьке «стыдно перед всем миром».



«Мне стало стыдно за тех наших соотечественников, которые бегут через границу в женских платьях, уезжают на велосипедах. Перед всем миром, перед детьми стыдно. Поэтому принял решение, собрался и поехал. Надеюсь, все будет хорошо. Обязательно вернусь и будем продолжать жить», — улыбаясь, говорит Данила.





Служивший срочную в ВДВ Дмитрий, наоборот, немногословен. Почему пошел добровольцем? — «Ну... за Родину. Надо так». С собой Дмитрий, кроме теплых вещей, взял полный рюкзак тушенки и других консервов. Он уверен, что экипировкой его в армии не обделят, а вот голодать не считает нужным.





Леонид и Семен Зинченко — родные братья. Оба мехводы, один на БТР-80, другой на Т-72Б. Леонид уходит еще в той куртке, в которой демобилизовался: на подкладке все еще как новенький штамп с годом призыва «2012». Младший Семен признается: что брать с собой, узнавал из роликов в интернете. В итоге братья запаслись сменными носками, термобельем, а вот еды взяли на один день. Надеются держаться вместе.





44-летний артиллерист Тагир счел нужным купить все новое: туристический коврик, спальник, рюкзак, форму. Но упор сделал на медикаменты.



«Взял обезболивающие, таблетки от диареи, угля активированного, противовирусные. Пацаны, кто уже воюет на Донбассе, советовали взять женских тампонов: при ранениях хорошо останавливают кровь. Особых чувств нет. Просто приехать туда, справедливость восстановить и обратно вернуться», — рассказывает Тагир.





Сосновцы отправились в один из военных городков Екатеринбурга. Там их ждет учеба, боевое слаживание и затем — поезд на границу с донбасскими республиками. Военком Сосновского района Александр Губин подтверждает уже озвученное: отделения и взводы стараются формировать из земляков. Отколоться от массы односельчан рискуют только парни с какими-нибудь редкими военно-учетными специальностями.

Хотя некоторые меняют специальность прямо в военкомате. Как например, мобилизованный Центральным военным комиссариатом Челябинска Егор Дмитриев. Срочку он служил в подразделении РЭБ, радио-электронной борьбы, на гражданке трудился медбратом в отделении реанимации ГКБ № 3. В зону СВО он поедет именно санинструктором.





«Как рассказывают бывалые, санинструкторы в боевые порядки особо не лезут, но всегда находятся где-то рядом, чтобы могли и раненых вытащить, и первую доврачебную помощь оказать, чтобы солдат не умер от кровопотери и потом его можно было спокойно госпитализировать. Но санинструктор нужен не только на поле боя. Он в целом отвечает за здоровье военнослужащих в своем подразделении. Чтобы все были здоровы, в боевой готовности, и не было такого, что надо в атаку идти, а кто-то сидит на горшке или от боли мучается», — излагает Егор свое видение будущих обязанностей.





Военный комиссар Советского и Центрального районов Челябинска Максим Маслов, как и коллега из Долгодеревенского, тоже отмечает возросшую долю добровольцев.



«Множество людей приходит самостоятельно, проявив свою гражданскую позицию. Таким, независимо от того, служили они или нет и какую имеют военно-учетную специальность, мы всегда идем навстречу и всегда готовы отправить для защиты своей Родины. После прибытия в войсковую часть у них будет этап боевого слаживания, который продлится две-три недели. Будут вспоминать свои навыки на уровне расчетов, отделений, взводов и рот. Перед отправкой все граждане проходят обязательный медицинский осмотр. Если имеются жалобы на здоровье, они будут направлены на дополнительное медицинское обследование. Если состояние здоровья ухудшится уже по прибытии в часть, то старший команды вернет их домой», — объясняет Максим Маслов.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Руслан Сафин