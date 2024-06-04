В Сосновском районе чествовали своего Героя России

Младший сержант Альберт Зайнуллин прибыл домой прямиком из Кремля

В администрации Сосновского района состоялся торжественный прием в честь Героя России гвардии младшего сержанта Альберта Зайнуллина, который накануне получил звезду Героя из рук главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.





В Минобороны рассказали, что южноуралец проявил себя во время штурма Авдеевки: при освобождении поселка взвод под командованием младшего сержанта Зайнуллина сумел выбить противника из хорошо укрепленного опорного пункта, а также удержать взятые позиции и тем самым обеспечить успешное продвижение Российской армии.

«Для Сосновского района воины, подобные герою Альберту Зайнуллину, — повод для гордости. Парни, которые учились в наших сельских школах, взрослели среди нас, в период серьезных испытаний встали на защиту суверенитета страны», — заметил в ходе церемонии глава района Евгений Ваганов.





Также слова благодарности звучали в этот день в адрес отца, воспитавшего героя, — Таурата Зайнуллина.

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