В Челябинской области отремонтировали детскую библиотеку

Внутри сделали лабиринт из книг и игровую зону для малышей

В селе Миасском Челябинской области обновили Центральную детскую библиотеку. Учреждение получило грант на пять миллионов в рамках национального проекта «Культура». На эти деньги отремонтировали фасад и помещение, а также закупили новое оборудование.



Концепция модельной библиотеки — «Город чтения». Внутри появился свой мегаполис с дорогами, дорожными знаками, площадями. Есть шесть зон: библиоперекресток с компьютерами для работы, коворкинг-зона, лабиринт из книжных стеллажей, детская площадка с мягкими игрушками, площадь-трансформер (бывший читальный зал) и парк развлечений — игровая зона с графическими планшетами, VR-очками, студией мультипликации.

«В библиотеке появилась удобная новая мебель. В зоне абонемента все книги расположены на стеллажах по периметру помещения, от пола до потолка. Читать можно рядом со стеллажами, за столами, в индивидуальных зонах. Маршрут движения по „Лабиринту книголюбов“ обозначен на полу декоративной „автомобильной трассой“. Другая зона — площадь-трансформер нужна для проведения мероприятий, театрализованных представлений, мастер-классов. Его пространство может легко трансформироваться под специфику»,

— рассказывает заведующая детской библиотекой Мария Медакова.