В Челябинске на гостевом маршруте вырубят засохшие деревья

Вместо погибших растений высадят новые крупномеры

«Есть уже оформленные разрешения на снос. На прошедшей неделе провели выездное совещание. Начали с гостевого маршрута — это Бродокалмакский тракт, Героев Танкограда — дорога в аэропорт. На этих территориях с этой недели начнем сносить деревья»,

сообщил Максим Куляшов.