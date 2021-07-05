На двух улицах города, которые находятся на гостевом маршруте в Челябинске, на этой неделе вырубят засохшие деревья и кустарники. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 5 июля доложил замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.
Специалисты комитета дорожного хозяйства, управления экологии и природопользования, МБУ «АТИ», МБУ «Геоцентр» осмотрели деревья на Бродокалмакском тракте и отметили 100% сухих растений, которые необходимо снести.
«Есть уже оформленные разрешения на снос. На прошедшей неделе провели выездное совещание. Начали с гостевого маршрута — это Бродокалмакский тракт, Героев Танкограда — дорога в аэропорт. На этих территориях с этой недели начнем сносить деревья», — сообщил Максим Куляшов.
Управление экологии и природопользования выдало разрешение на снос 18 деревьев (тополей, берез), которые заменят на крупномерные саженцы в рамках компенсационной высадки. Работы по сносу выполнит МБУ «Геоцентр города» в течение июля 2021 года. Отметим, речь идет о вырубке не новых и неприжившихся деревьев, которые в городе сейчас обновляет подрядчик по гарантийным обязательствам, а старых и погибших растений.
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